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Андрей Рублев уступил 281-й ракетке мира на турнире ATP в Монреале

28-летний российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 16-е место в мировом рейтинге ATP, проиграл китайскому игроку Шану Цзюньчэну, который располагается на 281-й позиции, в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале.

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