20 октября в муниципальном округе Шаховская пройдут плановые отключения электроэнергии: с 09:00 до 15:00 без света до четырёх часов останутся семь населённых пунктов, включая деревни Михайловское, Елинархово и Темниково, а на улице Партизанской в посёлке Шаховская электричество отключат не более чем на два часа в промежутке с 11:00 до 16:00.
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