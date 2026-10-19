20 октября в муниципальном округе Шаховская пройдут плановые отключения электроэнергии: с 09:00 до 15:00 без света до четырёх часов останутся семь населённых пунктов, включая деревни Михайловское, Елинархово и Темниково, а на улице Партизанской в посёлке Шаховская электричество отключат не более чем на два часа в промежутке с 11:00 до 16:00.