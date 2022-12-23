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Экс-тренер «Челси» Грант возглавил сборную Замбии

Авраам Грант назначен новым главным тренером сборной Замбии. 67-летний израильтянин подписал с Федерацией футбола Замбии 2-летний контракт с опцией продления на один год.

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