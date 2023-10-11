Власти Армении раскрыли планы на 102 русскую базу. США будут удивлены

По словам Пашиняна, республика не поднимает вопрос пребывания военной базы России в Гюмри, поскольку осознаёт необходимость в её присутствииВ последнее время в армянском информационном пространстве поднимается вопрос о целесообразности нахождения русской военной базы на территории Гюмри.
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