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«Ъ»: Банк РФ решил ничего не трогать до зимы

«Ъ»: Банк РФ решил ничего не трогать до зимы

Совет директоров Центробанка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как пишет «КоммерсантЪ», он впервые отказался оценить краткосрочное совокупное направление «рисков, влияние которых на экономику и цены неоднозначно».

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