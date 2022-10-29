«Ъ»: Банк РФ решил ничего не трогать до зимы

Совет директоров Центробанка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как пишет «КоммерсантЪ», он впервые отказался оценить краткосрочное совокупное направление «рисков, влияние которых на экономику и цены неоднозначно».