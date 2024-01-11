БПЛА будут тушить лес. На их закупку выделены средства

Рослесхоз приобретет беспилотники для борьбы с лесными пожарамиВ целях повышения эффективности борьбы с лесными пожарами все регионы Российской Федерации, где есть лесные массивы, объявили о планах по приобретению беспилотников в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии