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БПЛА будут тушить лес. На их закупку выделены средства

БПЛА будут тушить лес. На их закупку выделены средства

Рослесхоз приобретет беспилотники для борьбы с лесными пожарамиВ целях повышения эффективности борьбы с лесными пожарами все регионы Российской Федерации, где есть лесные массивы, объявили о планах по приобретению беспилотников в 2024 году.

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