Читаем между строк. Израиль в растерянности после слов Путина

Юрий Соколов Если кто-то из вас бывал в Израиле, тот знает - эта страна никуда не денется. Как процветала так и будет процветать, разве что ещё пышнее. Я большой поклонник Путина и России, но вынужден не согласиться с ним и МИД РФ. По поводу неизбирательных ударов по сектору Газа - абсолютная чушь. Удары производятся только по выявленным военным целям террористов, послушайте на эту тему Сергея Пашкова из РГТРК. В обычных операциях ЦАХАЛ использовал хирургические удары, избегая причинение вреда мирному населению, а часто вообще бомбя пустые сараи, типа для устрашения. Но после варварского нападения на мирных израильтян, массовых извращённых убийств женщин и детей и объявления войны Израилем в ответ на этот террор, теперь совершенно другая ситуация. О хирургических ударах речь не идёт. Террористы ХАМАСа и других организаций прячутся под жилыми домами, школами и больницами. Под Газой они вырыли целый подземный город с бетонными бункерами, туннелями, складами оружия и даже заводами, производящими ракеты. Слушайте Путина - вот чем отличается СВО от войны. Никто из вас даже не ужаснулся сценам убийств мирных жителей Израиля в праздничный день, когда убивали мотыгами, расстреливали на шоссе все машины с людьми, жгли заживо детей и взрослых целыми семьями! Что такое для Израиля 1300 зверски убитых за один день? Учитывая соотношение населения Израиля и РФ, это примерно как в один день в одном месте зверски уничтожить 22 тысячи россиян! В один день.... Никто из вас не подумал, прежде, чем так легко обвинять в фашизме эту страну, что здесь чтят Великую Победу и память советских солдат, отдавших жизни в войне против нацизма? В отличии от нацистской Украины, где чтят СС и гестапо. Теперь насчёт вероломного нападения 1967 года. Это вообще никуда не лезет! То есть Израиль напал на Синайскую пустыню? А зачем и почему? Ничего, что Египет сосредоточил огромную армию на границе с Израилем и приготовился на утро к вторжению и уничтожению этой страны. Это само по себе является объявлением войны, на Синайском полуострове запрещено располагать любые военные части, кроме немногочисленных пограничников и полиции. Как сказал наш Верховный главнокомандующий? Если драка неизбежна, бить надо первым. Что и сделал Израиль в 1967 году. А вероломными были египтяне на тот момент. Вот и вся история....

Юрий Соколов Ещё раз для вас... Если кто-то из вас бывал в Израиле, тот знает - эта страна никуда не денется. Как процветала так и будет процветать, разве что ещё пышнее. Я большой поклонник Путина и России, но вынужден не согласиться с ним и МИД РФ. По поводу неизбирательных ударов по сектору Газа - абсолютная чушь. Удары производятся только по выявленным военным целям террористов, послушайте на эту тему Сергея Пашкова из РГТРК. В обычных операциях ЦАХАЛ использовал хирургические удары, избегая причинение вреда мирному населению, а часто вообще бомбя пустые сараи, типа для устрашения. Но после варварского нападения на мирных израильтян, массовых извращённых убийств женщин и детей и объявления войны Израилем в ответ на этот террор, теперь совершенно другая ситуация. О хирургических ударах речь не идёт. Террористы ХАМАСа и других организаций прячутся под жилыми домами, школами и больницами. Под Газой они вырыли целый подземный город с бетонными бункерами, туннелями, складами оружия и даже заводами, производящими ракеты. Слушайте Путина - вот чем отличается СВО от войны. Никто из вас даже не ужаснулся сценам убийств мирных жителей Израиля в праздничный день, когда убивали мотыгами, расстреливали на шоссе все машины с людьми, жгли заживо детей и взрослых целыми семьями! Что такое для Израиля 1300 зверски убитых за один день? Учитывая соотношение населения Израиля и РФ, это примерно как в один день в одном месте зверски уничтожить 22 тысячи россиян! В один день.... Никто из вас не подумал, прежде, чем так легко обвинять в фашизме эту страну, что здесь чтят Великую Победу и память советских солдат, отдавших жизни в войне против нацизма? В отличии от нацистской Украины, где чтят СС и гестапо. Теперь насчёт вероломного нападения 1967 года. Это вообще никуда не лезет! То есть Израиль напал на Синайскую пустыню? А зачем и почему? Ничего, что Египет сосредоточил огромную армию на границе с Израилем и приготовился на утро к вторжению и уничтожению этой страны. Это само по себе является объявлением войны, на Синайском полуострове запрещено располагать любые военные части, кроме немногочисленных пограничников и полиции. Как сказал наш Верховный главнокомандующий? Если драка неизбежна, бить надо первым. Что и сделал Израиль в 1967 году. А вероломными были египтяне на тот момент. Вот и вся история....