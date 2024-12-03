В США назвали эффективной работу российского Су-57 в ходе спецоперации

Российский истребитель пятого поколения Су-57 доказал свою эффективность в бою в ходе специальной военной операции (СВО), заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.
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