Военнослужащие российской военной полиции совместно с комендатурой Брестского гарнизона отразили нападение на базовый лагерь военнослужащих-участников ССУ «Запад-2021»

При отработке эвакуации раненного из зоны ведения боя был применён автомобиль «Линза», созданный на базе семейства специальных бронеавтомобилей «Тайфун-К».
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