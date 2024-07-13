Иракская фармацевтика удовлетворяет лишь 15% потребностей Минздрава

Продукция иракского предприятия по производству лекарственных препаратов и медицинских приборов, входящего в состав Министерства промышленности и полезных ископаемых, покрывает лишь 15% потребностей Министерства здравоохранения, заявил пресс-секретарь Духа Аль-Джубури, 13 июля сообщает Shafaq News.
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