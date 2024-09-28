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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани активисты убрали мусор с берега Плетёнки

В Рязани активисты убрали мусор с берега Плетёнки

Активисты очистили локацию, которую наиболее часто используют для посиделок, включая большую яму, заваленную мусором.

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Комментарии
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F I
Странное дело. Почему  в местах активного отдыха или пользования  населением   власти не ведут обустройство именно тех мест и вбухивают миллиардные средства на то, что  самим людям без надобности ? ... Самый мелкий пример который наверное  знаком жителям в любых населенных пунктах ,это асфальтирование дорожек ,спусков и тп почему то где то в стороне на несколько метров  , не там где чуть ли не несколькими поколениями  протоптаны и продолжаются топтаться оставляя рядом  не тронутый обустроеный проход?  Тоже самое и с Дикими пляжами  которые используются людьми с времен царя Гороха , но власти придумывают свои миллиардные траты на &quot;понты &quot; неудобные населению ?
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