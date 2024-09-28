В Рязани активисты убрали мусор с берега Плетёнки

F I

Странное дело. Почему в местах активного отдыха или пользования населением власти не ведут обустройство именно тех мест и вбухивают миллиардные средства на то, что самим людям без надобности ? ... Самый мелкий пример который наверное знаком жителям в любых населенных пунктах ,это асфальтирование дорожек ,спусков и тп почему то где то в стороне на несколько метров , не там где чуть ли не несколькими поколениями протоптаны и продолжаются топтаться оставляя рядом не тронутый обустроеный проход? Тоже самое и с Дикими пляжами которые используются людьми с времен царя Гороха , но власти придумывают свои миллиардные траты на "понты " неудобные населению ?