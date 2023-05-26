Грайворон брали по украинским учебникам информационной войны

Источник: telegram Сделали все сами Выражаясь максимально цензурно, в России за полтора года спецоперации сформировалось очень благодарное поле для вражеской пропаганды.
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