В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» полицейские в Республики организовали для школьников и студентов урок по самообороне

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» полицейские организовали открытый урок по изучению основ самообороны, который прошел на базе Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа.
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