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От кувалды в кузнице до главных ролей у Германа: ушел из жизни актер Юрий Цурило

От кувалды в кузнице до главных ролей у Германа: ушел из жизни актер Юрий Цурило

На 80-м году жизни скончался известный актер театра и кино Юрий Цурило, сыгравший около 140 ролей в отечественном кинематографе.

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