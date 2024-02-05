Врач Тананакина: сахарозаменители и спорт помогут снизить потребление сладкого

Сахарозаменители и регулярные занятия спортом помогут снизить ежедневное потребление сладкого. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.
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