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Врач Тананакина: сахарозаменители и спорт помогут снизить потребление сладкого

Врач Тананакина: сахарозаменители и спорт помогут снизить потребление сладкого

Сахарозаменители и регулярные занятия спортом помогут снизить ежедневное потребление сладкого. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

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