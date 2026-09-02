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В Венесуэле одобрили проект нефтяного соглашения с США по 17 месторождения

В Венесуэле одобрили проект нефтяного соглашения с США по 17 месторождения

Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила заключение двустороннего энергетического соглашения с США. Сделка предполагает переход под контроль штатов более 65 млрд баррелей нефти Венесуэлы и освоение 17 месторождений.

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