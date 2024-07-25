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Татар-информ

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Уголовное дело возбуждено после гибели заводчанина в Казани из-за отлетевшей детали

В Татарстане начато уголовное расследование по факту гибели рабочего на одном из предприятий Казани. Трагедия произошла вечером 20 июля 2024 года, когда работник получил смертельную травму от заготовки, вылетевшей из металлообрабатывающего станка.

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