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Вячеслав Дацик нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде

В Москве состоялся боксерский турнир «Бойцовского вечера РЕН ТВ», в главном событии которого прошел бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном.

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