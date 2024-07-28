Бойцы ВС РФ показали работу ЗРК С-300 на купянском направлении

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) 20-й гвардейской армии несут ежедневную службу на купянском направлении зоны спецоперации, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 готов уничтожать воздушные объекты украинских боевиков каждую минуту, рассказали «Известиям» 27 июля военнослужащие ВС РФ.
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