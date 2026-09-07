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Как перевозчики переходят на онлайн-документооборот – эксперт «Деловых Линий»

Как перевозчики переходят на онлайн-документооборот – эксперт «Деловых Линий»

С 1 сентября вступают в действие изменения к закону о транспортно‑экспедиционной деятельности: в грузоперевозках электронный документооборот становится не опцией, а нормой.

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