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Самый экономичный Audi: представлен A2 e-tron с расходом 12,8 кВт·ч/100 км

Самый экономичный Audi: представлен A2 e-tron с расходом 12,8 кВт·ч/100 км

Audi представила полностью электрический A2 e-tron — современную интерпретацию компактной модели, выпускавшейся в начале 2000-х.

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