Поплачь о нем, пока он…в Казахстане?

У нас сегодня все соцсети переполнены материалами о тех, кто с мокрыми штанишками убежал из страны. Почти сто тысяч рванули в гостеприимный Казахстан, почти полтинник - в не менее гостеприимную Грузию.
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