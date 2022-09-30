Поплачь о нем, пока он…в Казахстане?

Поплачь о нем, пока он…в Казахстане?

У нас сегодня все соцсети переполнены материалами о тех, кто с мокрыми штанишками убежал из страны. Почти сто тысяч рванули в гостеприимный Казахстан, почти полтинник - в не менее гостеприимную Грузию.

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