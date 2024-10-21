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Царьград

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Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

Мэр русской столицы рассказал о проекте "Чистое небо", изменившем Москву.Сергей Собянин поделился результатами проекта "Чистое небо".

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