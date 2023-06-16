На курорте замечена уже вторая акула: туристы в панике разбежались После трагического происшествия в Египте у любителей купаться в тёплых морях появился кратковременный повод для паники – голубая акула, замеченная в прибрежных водах Испании.
На курорте замечена уже вторая акула: туристы в панике разбежались После трагического происшествия в Египте у любителей купаться в тёплых морях появился кратковременный повод для паники – голубая акула, замеченная в прибрежных водах Испании.
Свежие комментарии