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На курорте замечена уже вторая акула: туристы в панике разбежались После трагического происшествия в Египте у любителей купаться в тёплых морях появился кратковременный повод для паники – голубая акула, замеченная в прибрежных водах Испании.