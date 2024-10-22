Девушка Алина оказалась не проституткой, а мошенницей

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, 19 октября в полицию Окуловки обратился местный житель с заявлением о том, что потерял крупную сумму денег при попытке встретиться с проституткой, чью анкету он обнаружил при просмотре специализированной группы в интернет-мессенджере.