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Регионы России

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Исследование: Бесплатные ИИ-сервисы остаются самым востребованным способом взаимодействия с технологиями

Исследование: Бесплатные ИИ-сервисы остаются самым востребованным способом взаимодействия с технологиями

По результатам исследования, проведённого МТС AdTech и Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ), бесплатные ИИ-сервисы сохраняют лидирующую позицию как наиболее востребованный способ работы с технологиями.

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