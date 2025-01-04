Польша просит ЕС сильнее поддержать Молдову в условиях энергокризиса

Польское председательство в Евросоюзе просит усилить поддержку и координацию с молдавскими властями, учитывая энергетический кризис, вызванный прекращением поставок природного газа из России, ситуацию, которая особенно затрагивает приднестровский регион, пишет Europa Liberă, цитируемая IPN.
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