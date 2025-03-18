Bloomberg: Европа планирует ускорить поставки оружия Украине

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвида Лэмми Великобритания и Евросоюз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину на фоне потенциального полного прекращения огня, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.
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