Bloomberg: Европа планирует ускорить поставки оружия Украине

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвида Лэмми Великобритания и Евросоюз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину на фоне потенциального полного прекращения огня, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.