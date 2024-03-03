Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

К такому выводу зампред Совбеза пришел утечки разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мостуПерехваченный разговор офицеров бундесвера, где они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, означает, что Германия готовится к войне с Россией.