Президент еще одной страны осудил призыв увеличить расходы НАТО на оборону

Президент Чехии осудил призыв Трампа увеличить оборонные расходы НАТО Расчеты оборонных расходов стран Североатлантического альянса должны исходить от действительных потребностей армии, заявил в беседе с авторами «Радиожурнала» президент Чехии Петр Павел.
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