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"Джентльмена удачи" Федю мог сыграть Михаил Кононов

"Джентльмена удачи" Федю мог сыграть Михаил Кононов

На роль Феди в "джентльменах удачи" пробовался актер Михаил Кононов, сообщает CT News. По информации источника, Кононова не взяли на роль Косого из-за его излишней правдоподобности - он играл так, будто действительно недавно вышел из тюрьмы.

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