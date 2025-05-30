Дело иноагента Бориса Акунина о содействии терроризму передали в суд

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о направлении в суд уголовного дела в отношении писателя Григория Чхартишвили* (Бориса Акунина) за оправдание террористической деятельности Украины.
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