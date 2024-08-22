Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    почему нам говорит посол  из  сша ?  откуда он знает что думает Путин ? ну что за глупость вы пишитеПутин принял реше...
  • Игорь Васиков
    Киевским режим - просто марионетки Госдепа. Так и надо говорить.Путин принял реше...
  • Вик Норд
    Прошло сообщение что ракетой "Искандер" нанесён удар по бункеру в Сумах,во время совещания Зеленского с Сырским... .П...В США встревожили...

В Курской области начали устанавливать железобетонные укрытия в местах массового скопления людей (ФОТО)

В Курской области начали устанавливать железобетонные укрытия в местах массового скопления людей (ФОТО)

Планируется оснастить такими конструкциями 60 основных остановочных павильонов в Курске. В ближайшее время аналогичные укрытия появятся и в Курчатове, где сейчас определяется количество и точки их размещения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх