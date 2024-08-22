В Курской области начали устанавливать железобетонные укрытия в местах массового скопления людей (ФОТО)

Планируется оснастить такими конструкциями 60 основных остановочных павильонов в Курске. В ближайшее время аналогичные укрытия появятся и в Курчатове, где сейчас определяется количество и точки их размещения.
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