Почему кошка катается на спине и ещё 2 кошачьих поступка, которых не понимают хозяева

ДругВ мире животныхПочему кошка катается на спине и ещё 2 кошачьих поступка, которых не понимают хозяева Кошки очаровательны! Они умиляют нас когда спят, прячутся в картонных коробках или лежат в лучах солнца, потягиваясь.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БалашовВсе это известно нормальным держателям хвостатых... За почти 10 лет жизни с Лариской я ни разу не пытался погладить её животик. А "пятую точку" кошки выставляют еще и по той причине что мама-кошка регулярно вылизывает им анус... таким образом, это 100% доверие.Элеонора КоганХороша киска!!!Андрей БалашовА кто бы сумлевался... :-) Меня часто поражают люди, у которых есть питомцы, но они ничего про них не знают. Младшая дочь выросла с кошками "в обнимку" и купилась на подставленный животик бабушкиной кошки, за которой она ухаживала пока бабушка была в больнице. А другой мой знакомы поднял меня на смех за слова что собаки "потеют" высунув язык - у меня собака, не мели чушь...Комментировать
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