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Политика как она есть

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Резкий рывок ВС РФ обрушил рубеж: приказ Путина и «отличные новости» с фронта

Резкий рывок ВС РФ обрушил рубеж: приказ Путина и «отличные новости» с фронта

ВС РФ совершили резкий рывок, который обрушил оборонительный рубеж ВСУ. Как сообщает «Царьград», с фронта приходят отличные новости, которые являются прямым выполнением приказа президента Владимира Путина.

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