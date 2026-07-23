ВС РФ совершили резкий рывок, который обрушил оборонительный рубеж ВСУ. Как сообщает «Царьград», с фронта приходят отличные новости, которые являются прямым выполнением приказа президента Владимира Путина.
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