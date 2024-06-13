В следственном управлении организована работа региональной приёмной Председателя Следственного комитета России

В здании следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области по адресу: город Иваново, улица Жиделёва, дом 5, кабинет № 166 организована работа региональной приёмной Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
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