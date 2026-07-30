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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» устно предложил «Ман Сити» 50 млн евро за Родри (Cadena SER)

«Реал» продолжает работу над трансфером Родри.  Мадридский клуб уже сделал устное предложение о трансфере полузащитника « Манчестер Сити » за 50 миллионов евро, сообщает Cadena SER.

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