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Регионы России

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Apple представила четвёртое поколение приставки Apple TV 4K с процессором A19 и поддержкой Siri AI

Apple представила четвёртое поколение приставки Apple TV 4K с процессором A19 и поддержкой Siri AI

Приставка получила встроенные микрофоны дальнего действия, позволяющие управлять устройством без пульта, а также обновлённый пульт Siri Remote с функцией Precision Finding, которая помогает находить аксессуар при помощи совместимого iPhone.

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