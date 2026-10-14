Вышли на себя: упавший в Польше дрон принадлежал институту ВВС республики Неожиданную развязку получил инцидент с очередным беспилотником, якобы нарушившим воздушное пространство восточноевропейской страны НАТО.
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