Минздрав РФ: печать органов на биопринтере далека от совершенства

Главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье заявил в Москве, что современные технологии позволяют печатать твердые структуры организма на биопринтере, но для печати органов еще нужно достичь практического совершенства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии