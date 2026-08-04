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Царьград

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Минздрав РФ: печать органов на биопринтере далека от совершенства

Минздрав РФ: печать органов на биопринтере далека от совершенства

Главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье заявил в Москве, что современные технологии позволяют печатать твердые структуры организма на биопринтере, но для печати органов еще нужно достичь практического совершенства.

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