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В пермскую «Парму» перешел игрок из ЦСКА

В пермскую «Парму» перешел игрок из ЦСКА

Молодой баскетболист может выступать как на позиции форварда, так и на позиции защитника.22-летний игрок московского ЦСКА Самсон Руженцев проведет следующий сезон в клубе «Парма» на правах аренды, сообщает пермский клуб.

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