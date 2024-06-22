В пермскую «Парму» перешел игрок из ЦСКА

Молодой баскетболист может выступать как на позиции форварда, так и на позиции защитника.22-летний игрок московского ЦСКА Самсон Руженцев проведет следующий сезон в клубе «Парма» на правах аренды, сообщает пермский клуб.
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