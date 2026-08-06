В Латвии откроют мобилизационные центры для добровольцев-резервистов

Мобилизационные центры заработают 8 августа в Риге, Кулдиге, Валмиере и Алуксне.В ближайшую субботу в четырёх городах Латвии – Риге, Кулдиге, Валмиере и Алуксне – начнут работу мобилизационные центры, где военные отработают процедуру призыва граждан в кризисной ситуации, сообщают представители Национальных вооружённых сил.