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Царьград

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В Латвии откроют мобилизационные центры для добровольцев-резервистов

В Латвии откроют мобилизационные центры для добровольцев-резервистов

Мобилизационные центры заработают 8 августа в Риге, Кулдиге, Валмиере и Алуксне.В ближайшую субботу в четырёх городах Латвии – Риге, Кулдиге, Валмиере и Алуксне – начнут работу мобилизационные центры, где военные отработают процедуру призыва граждан в кризисной ситуации, сообщают представители Национальных вооружённых сил.

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