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Саньоль об 1/8 Евро: «Испания была лучшей в группах – большое испытание для Грузии. Думал, что квалификация – наш максимум, но у футбола не бывает сценария, будем бороться с первых минут»

Саньоль об 1/8 Евро: «Испания была лучшей в группах – большое испытание для Грузии. Думал, что квалификация – наш максимум, но у футбола не бывает сценария, будем бороться с первых минут»

Встреча 1/8 финала состоится 30 июня. «Пройти квалификацию на Евро было мечтой. Мы мечтали о выходе в плей-офф, но не думали, что это возможно.

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