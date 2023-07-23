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Американский адмирал Ставридис предложил атаковать корабли РФ ради зерновой сделки

Американский адмирал Ставридис предложил атаковать корабли РФ ради зерновой сделки

Отставной адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов и экс-командующий войсками Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис считает, что США могут сопровождать суда с зерном в Черном море и в случае угрозы атаковать российские корабли.

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