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Как получить бесплатное повышение класса обслуживания на рейсах благодаря трем простым советам

Как получить бесплатное повышение класса обслуживания на рейсах благодаря трем простым советам

Турист на Reddit поделился секретами бесплатного повышения класса перелета. Он рассказал, что благодаря трем основным советам ему удалось пересесть в бизнес-класс, несмотря на то, что он купил билет эконом-класса.

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