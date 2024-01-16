Технопарк у Савеловского вокзала назовут в честь промышленника Густава Листа

Облик шестиэтажного здания технопарка креативных индустрий возле Савеловского вокзала будет содержать отсылку к архитектуре корпусов Бутырского машиностроительного завода Густава Листа, но с элементами современной городской архитектуры как творческой доминанты района.
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