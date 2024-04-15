Axios: Нетаньяху отказался от немедленной атаки на Иран из-за звонка Байдена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поддержал предложение членов узкого кабинета военных действий Бени Ганца и Гади Айзенкота о немедленной ответной атаке на Иран в связи со звонком президента США Джо Байдена.
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