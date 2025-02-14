У вас тут портал открытый стоит или как сказали бы метеорологи «редкое атмосферное оптическое явление Солнечная свеча».
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У вас тут портал открытый стоит или как сказали бы метеорологи «редкое атмосферное оптическое явление Солнечная свеча».
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