Израиль заявил о наличии у ХАМАС инструкций по изготовлению химического оружия

Ицхак Герцог заявил в интервью телеканалу Sky News, что у членов радикальной палестинской группировки ХАМАС, проникших на территорию Израиля, при себе имелись инструкции по производству химического оружия.
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