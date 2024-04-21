Движение на Крымском мосту возобновили после перекрытия

Утром 21 апреля движение по Крымскому мосту было вынужденно приостановлено.Движение автотранспорта по Крымскому мосту утром 21 апреля было временно приостановлено – об это сообщает телеграм-канал информационного центра.
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